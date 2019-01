Facebook

Der alte Projektor ist bei Ute Kles-Galati und Dietmar Kles nach wie vor im Einsatz. Sechs neue Video- projektoren sind rund um das Publikum an der Kuppelwand platziert © Oberrainer

Die dunkle Materie ist überall. Das Universum voll mit diesem geheimnisumwobenen, unbegreiflichen Irgendetwas. Ein Phantom. „Das Phantom des Universums“, nicht der Oper. Ganz große Oper aber macht dieses Planetarium daraus. Das höchstgelegene, modernste Europas. Oder weltweit? Die Rekorde stürzen vom Himmel wie Sternschnuppen. Sternenturm Judenburg. Wir lehnen uns zurück in die Finsternis. Im jüngsten Film geht es in 50 Meter Höhe um die Erforschung der dunklen Materie. Was ist das für eine Masse, für ein Zustand? „Wenn ich das wüsste, ich hätte den Nobelpreis.“ Mondstaubtrocken, der Kommentar von Dietmar Kles.

