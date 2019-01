Facebook

Manfred (links) und Katrin Hohensinner (rechts) mit Bürgermeister Franz Handler, Spielberg-Prokurist Philipp Berkessy und Rennfahrer Patrick Friesacher © Johann Zugschwert

Seit Mai 2016 werden in den Glashäusern der Frutura Thermal-Gemüsewelt in Bad Blumau Tomaten, Paprika und Gurken angebaut. Kooperationspartner für die nächsten drei Jahre ist das Projekt Spielberg. Die Zusammenarbeit wurde am Dienstag effektvoll mit Rennautos in den Frutura-Glashäusern bekanntgegeben.

