Dächer mussten von Schneemassen befreit werden © Thomas Zeiler/BFV Knittelfeld

Durch die tagelangen intensiven Schneefälle wurde der Zug des Katastrophenhilfsdienstes 49 des Bereichsfeuerwehrverbandes Knittelfeld nach Phyrn bei Liezen alarmiert. Um fünf Uhr in der Früh setzten sich 70 Mann in Richtung Ennstal in Bewegung, um die seit Tagen im Einsatz stehenden Feuerwehrmänner zu unterstützen.



In Phyrn drohten Dächer von Wohnhäusern, Wirtschaftsgebäuden, Schulen und Gemeindestuben unter den Schneelasten einzustürzen. Ausgerüstet mit Schneeschaufeln und Schneefräsen rückten die 70 Männer mit 17 Fahrzeugen, darunter Spezialfahrzeuge wie Teleskopbühne und ein Kranfahrzeug, an, um die Not der Bevölkerung ein wenig zu lindern. Geleitet wurde der Einsatz von Abschnittsbrandinspektor Andreas Hopf.

Um jegliche Gefahrensituation, wie zum Beispiel einen Absturz von einem Hausdach zu vermeiden, wurden die Feuerwehrmänner eigens durch Spezialkräfte der Feuerwehr auf den Dächern gesichert, schildert Landesbranddirektor-Stellvertreter Erwin Grangl. Seitens des Bereichfeuerwehrverbandes Knittelfeld standen die Feuerwehren Glein, Bischoffeld, Seckau, Großlobming, St. Margarethen, Sachendorf, Spielberg, Knittelfeld, Apfelberg und Kleinlobming den ganzen Tag bis in die späten Abendstunden im Einsatz.