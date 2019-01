Bundesheer versorgt Menschen in Hohentauern mit Lebensmittel. Für Touristen ist ein Ende des unfreiwillig verlängerten Urlaubs in Sicht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Durch Lawinensprengungen soll die Straße wieder befahrbar werden © Sarah Ruckhofer

Wie geht es in Hohentauern weiter? Seit Samstag sind Bewohner und Touristen aufgrund der akuten Lawinengefahr von der Außenwelt abgeschnitten. Nun gibt es positive Nachrichten: Eine sichere Verbindung zwischen St. Johann am Tauern und Hohentauern wurde gefunden.



Befahrbar ist der Weg, es geht unter anderem durch Bäche, zwar nur für Geländefahrzeuge des Bundesheers, aber somit ist die Versorgung der eingeschlossenen Menschen gewährleistet. Heute ab 13 Uhr werden frische Lebensmittel und Diesel in die Murtaler Gemeinde geliefert. Außerdem konnte die Sperre der B 114 zwischen St. Johann bis zur vor Hohentauern liegenden Weingrubersiedlung aufgehoben werden.