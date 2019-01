Facebook

Das vermutlich letzte Mal wurden am Dienstagvormittag Medikamente aus St. Johann geholt und zu Fuß nach Hohentauern getragen © Heinz Wilding

Keine guten Nachrichten gibt es am Dienstag aus Hohentauern: "Wir erwarten uns keine Besserung in den nächsten Tagen - im Gegenteil", so Bürgermeister Heinz Wilding. Im Gebirge sollen bis Freitag 2,5 Meter Neuschnee fallen, im Ort bis zu 1,5 Meter. Ein Ende der Straßensperren - Hohentauern ist sowohl Richtung Trieben als auch Richtung Judenburg eingeschlossen - ist nicht in Sicht. "Ich traue mich gar keine Schätzung mehr abzugeben", so Wilding, "nur vor Freitag wird es sicher nichts".

