Hohe Lawinengefahr Etrach-, Ranten- und Prebertal nun auch gesperrt

Weitere Lawinensperren in der Steiermark: Am Dienstag mussten in der Gemeinde Krakau drei Täler gesperrt werden, alle Touristen konnten das Gebiet vorab verlassen. Sperren auch in Pusterwald.