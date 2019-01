Facebook

Beim Schneeschaufeln stürzte der Mann ab (Sujetbild) © Firma V - Fotolia

Sein Dach von den Schneemassen befreien wollte am Montagmittag ein 78-Jähriger in Turrach (Bezirk Murau). Dabei verlor er auf der vereisten Dachfläche den Halt und stürzte mehr als zwei Meter tief ab. Der Mann prallte mit der linken Körperseite auf dem hartgefrorenen Boden auf, zog sich dabei einen Oberarmbruch zu. Der Verletzte konnte noch selbst die Rettungskräfte verständigen und wurde in weiterer Folge in das UKH Klagenfurt geflogen.