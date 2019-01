Eingeschlossen in Hohentauern„Die Kinder sind ein bisschen panisch“

Eine kroatische Touristin sitzt seit Samstag mit ihrer Familie in Hohentauern fest. Sie erzählt, wie sich der unfreiwillig verlängerte Urlaub anfühlt.

Eingeschlossen in Hohentauern

Ein aktuelles Bild aus Hohentauern © Alois Leitner

Anfangs hätten sie den Schnee noch schön gefunden. Unberührt, echt, natürlich. „Aber jetzt macht er uns nur noch Angst.“ Seit Samstag sitzt eine kroatische Touristin – sie will ihren Namen nicht in der Zeitung lesen – mit ihrer Familie im Feriendorf Hohentauern fest. Die nahende Straßensperre sei ihnen nicht bewusst gewesen: „Wir dachten, die Straße muss nur kurz gesperrt werden. Dass akute Lawinengefahr herrscht, haben wir erst viel später von einem Einheimischen erfahren. Eigentlich müssten wir dringend abreisen, mein Mann und ich müssten heute wieder arbeiten gehen. Hätten wir geahnt, dass wir hier weiß Gott wie lang fest sitzen, wären wir am Samstag sofort gefahren.“

