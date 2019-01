Hohentauern, St. Johann"Es ist ein beklemmendes Gefühl"

Facebook

Markus Ernst von der Lawinenkommission zeigt eine der aktuell gefährlichsten Stellen © Sarah Ruckhofer

Keine Entspannung gibt es am Sonntag in den Gemeinden Pölstal und Hohentauern: Wie berichtet mussten am Samstag Häuser evakuiert werden, Hohentauern ist sowohl Richtung Trieben als auch in Richtung Murtal von der Außenwelt völlig abgeschnitten. Sonntagfrüh trafen sich die Lawinenkommissionen aus den beiden Gemeinden in St. Johann am Tauern zur Lagebesprechung, einzelne Mitglieder mussten mit Schneeschuhen das Gefahrengebiet umgehen.

