Obdach Stall und Wohnhaus brannten in Obdach nieder

Bis auf die Grundmauern brannten in Obdach am Samstagabend ein Stall und ein Wohnhaus nieder. 20 Rinder verendeten in den Flammen, ein Feuerwehrmitglied erlitt bei den Löscharbeiten leichte Brandverletzungen.