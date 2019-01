Frauen-Wrestling„Slammerella“ will 2019 durchstarten

Die Zeltwegerin Andrea Haid ist Österreichs erfolgreichste Wrestlerin. Sie will den Sport auch in ihrer Heimat populär machen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Andrea Haid feiert als "Slammerella" Erfolge © Photos´n´Effect

Frauenwrestling? Auch wenn die Sportart hierzulande kaum jemanden ein Begriff ist, Österreichs bekanntester weiblicher Wrestling-Export stammt aus Zeltweg. Andrea Haid ist 28 Jahre alt, lebt aktuell in Wien und bestreitet als „Slammerella“ Kämpfe auf der ganzen Welt.

Vor vier Jahren packte die junge Frau das Wrestling-Fieber, ein Jahr lang nahm sie als einzige Österreicherin an internationalen Wettbewerben teil. Eine Schulterverletzung nötigte der 28-Jährigen eine zehnmonatige Pause auf, die seit Ende des Vorjahres nun endlich vorbei ist. Gleich nach ihrem ersten Kampf nach der Verletzungspause wurde die Zeltwegerin als erste Österreicherin überhaupt zu einem sogenannten „Tryout“ eingeladen – ein Höhepunkt in ihrer Karriere.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.