Resi Pirker verstarb 97-jährig © KK

Ihr erstes Buch hat sie erst im hohen Alter von gut 80 Jahren verfasst, doch dann folgte ein Werk auf das andere. Geschichten hatte die stets Resi genannte Theresia Pirker genug auf Lager, im Vorjahr stellte sie ihr siebtes Buch „Uriges von Mensch und Tier“ fertig, das auch Fotografien der St. Lambrechterin beinhaltet.



In ihrer Heimat war die am 23. Dezember Verstorbene zahlreichen Menschen bekannt. Nun müssen sich Familie und Freunde von Resi Pirker verabschieden: Die Aschenurne ist am 7. Jänner 2019 ab 12 Uhr im Karner aufgebahrt. Ab 19 Uhr wird für die Verstorbene in der Stiftskirche gebetet. Der Trauergottesdienst findet am 8. Jänner in der Stiftskirche statt. 14.30 Uhr.



Resi Pirker wurde 97 Jahre alt und hinterlässt zwei Söhne und zwei Enkelkinder.