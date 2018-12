Zum Jahreswechsel stehen in den Bezirken Murtal und Murau zahlreiche Veranstaltungen am Programm: ein Überblick.

In Knittelfeld gibt es zu Bauernsilvester wieder ein großes Feuerwerk © Thomas Zeiler

Feuerwerk, Schampus, Glücksbringer und gute Wünsche fürs neue Jahr: Der Jahreswechsel steht vor der Tür, vielerorts wird zu entsprechenden Veranstaltungen geladen - seien es Konzerte, Silvesterläufe oder Bauernsilvesterpartys. Hier finden Sie eine Auswahl an Möglichkeiten, wie Sie die Stunden rund um das neue Jahr in den Bezirken Murtal und Murau verbringen können.



Pölstal: Mit einer „musikalischen Reise um die Welt“ kann man in der Gemeinde Pölstal ins neue Jahr starten. Der Musikverein St. Oswald-Möderbrugg lädt am 1. Jänner zum Neujahrskonzert im Gemeindezentrum Pölstal, bei dem auch das Jugendblasorchester mitwirken wird. Beginn ist um 19 Uhr.

