© Ullrich

In den Mittagsstunden kam es am Heiligen Abend zu einem Unfall auf der S35. Dabei wurden zwei Frauen leicht verletzt und mussten kurzfristig für Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt, am Auto entstand erheblicher Schaden.