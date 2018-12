54-Jähriger war in Weißkirchen von der eisglatten Fahrbahn abgekommen. Nachbarn versuchten noch, das Auto aus dem Teich zu ziehen.

Tragödie am Heiligen Abend

Ein tödlicher Unfall am Heiligen Abend erschüttert die Gemeinde Weißkirchen (Bezirk Murtal): Ein 54-jähriger Mann kam in den frühen Morgenstunden mit seinem Auto von einer eisglatten Gemeindestraße im Ortsteil Kleinfeistritz ab und stürzte in einen kleinen Teich. Nachbarn versuchten noch vergeblich, das Auto aus dem Teich zu ziehen. Doch für den Lenker kam jede Hilfe zu spät. Vier Feuerwehren sind derzeit noch immer mit der Bergung des Fahrzeuges beschäftigt.