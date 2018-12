54-Jähriger war in Weißkirchen mit seinem Auto von der eisglatten Fahrbahn abgekommen und in einen Teich gestürzt. Helfer zogen Auto mit Traktor heraus.

In Teich ertrunken

Die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle war spiegelglatt © FF Weißkirchen

Die Verteilung des Friedenslichtes an die Ortsbewohner ist für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Weißkirchen eigentlich jedes Mal ein freudiges Ereignis, doch gestern lag ein Schatten über der Aktion. In den frühen Morgenstunden hatten sie zu einem tödlichen Unfall ausrücken müssen: Ein 54-jähriger Obersteirer war mit seinem Auto in einen Teich gestürzt und ertrunken.

