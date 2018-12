Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Probenarbeiten für das heurige „Christi Geburt Spiel“ laufen © Anita Galler

In St. Peter am Kammersberg wird Weihnachten alle zehn Jahre auf besondere Art und Weise gefeiert: In einem Laienschauspiel wird das Geschehen von Weihnachten im „Christi Geburt Spiel“ dargestellt. Erstmals wurde das Stück im Jahr 1922 aufgeführt, seit 1968 wird es alle zehn Jahre vom Gesangverein organisiert und zur Aufführung gebracht.



Lange Jahre war Franz Lindschinger als Chorleiter für die Organisation zuständig. Zum dritten Mal leitet Chorleiterin Andrea Koch das „Christi Geburt Spiel“. Dass rund 70 Mitwirkende das gesamte Weihnachtsgeschehen szenisch darstellen, ist ungewöhnlich. Die Aufführung ist an das alpenländische Weihnachtsspiel, das nach alten und neuen Weihnachtsspielen und Weihnachtsliedern von Josef Neumair verfasst wurde, angelehnt.



Es wurde im Laufe der Jahrzehnte mit verschiedenen Szenen bereichert. Andrea Koch berichtet auch, dass eine ursprünglich grausame Darstellung des Kindermordens von Bethlehem bei der ersten Aufführung nach dem Krieg gestrichen wurde.



Das „Christi Geburt Spiel“ beginnt mit der Verkündigung des Engels an Maria, es folgen der Aufruf zur Volkszählung, das Herbergsuchen, das Hirtenspiel, das Erscheinen der Dreikönige bei Herodes, das Krippenspiel und zuletzt die Flucht der heiligen Familie nach Ägypten mit der Begegnung von Räubern. Das „Christi Geburt Spiel“ wird bereichert mit alten Liedern zum Weihnachtsfest, gesungen vom Chor.



Die Texte sind großteils von Evangelien entnommen und für ein Laienschauspiel bearbeitet. „Einige der Mitwirkenden sind schon lange Teil des Spiels“, so Josef Lindschinger. Er ist seit 1953 dabei, damals der „Maxl“, seit 1978 als der „gute Teufel“. Andrea Koch war 1968 erstmals beim Spiel als kleiner Engel.



In zehn Jahren sind Neubesetzungen von Rollen notwendig. Koch: „Diesmal musste ich 28 Rollen neu besetzen.“ Neben den 70 Akteuren auf der Bühne gibt es noch zwölf Helfer für Masken, Bühne, Technik, Licht und dergleichen.



Das „Christi Geburt Spiel“ wird am Christtag ab 18 Uhr und am Stefanitag ab 14 Uhr in der Greimhalle aufgeführt. Einlass in die Halle ist jeweils eine Stunde vor Spielbeginn. Vorverkaufskarten zum Preis von 15 Euro sind bei den Chormitgliedern erhältlich.