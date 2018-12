Facebook

Die Damen hinter JuPro: Trainerin Livia Gardner-McTaggart und Projektleiterin Christine Pokorny (rechts) © KK

Es zählte zu den erfolgreichsten Projekten für arbeitssuchende Jugendliche in der Steiermark, Ende Februar wird „JuPro Murau“ eingestellt. Das Projekt wurde vom Land und vom AMS finanziert. Bereits im Vorjahr stieg das Land aus, das für mehr als 50 Prozent der notwendigen Geldmittel aufgekommen ist.



Die Kosten von rund 130.000 Euro wurden danach zu 100 Prozent vom AMS getragen: „Nun läuft der Vertrag aus. Das Land ist ausgestiegen, für uns ist es nicht möglich, das Projekt weiterhin voll zu finanzieren“, bedauert Harald Reiter, Geschäftsstellenleiter des AMS Murau. Man fasse bereits kostengünstigere Alternativen ins Auge, die sich allerdings rein auf arbeitsmarktpolitische Maßnahmen konzentrieren.



Das Besondere an JuPro Murau ist der sozialpädagogische Aspekt: „Der Charakter entspricht nicht einem Standardkurs“, so Projektleiterin Christine Pokorny, die seit 2016 bei JuPro beschäftigt ist. 15- bis 25-Jährige werden individuell auf ihrem Weg in die Arbeitswelt begleitet. Die jungen Menschen, rund 90 pro Jahr, kommen mit verschiedenen Zielen und aus unterschiedlichen sozialen Verhältnissen – und bilden dennoch eine Gemeinschaft: „Wir sind eine Familie. Jeder darf sein, was er ist.“ Zielgruppe sind junge Menschen, für die aus diversen Gründen ein Eintritt ins Erwerbsleben nicht unmittelbar möglich ist.



JuPro gibt die notwendige Orientierung – und das mit Erfolg: Rund 80 Prozent der Teilnehmer verlassen das Projekt mit einer Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt. JuPro ging aus der Wirtschafts- und Beschäftigungsoffensive Murau, kurz WOM, hervor, die noch immer Trägerin des Projekts ist.

