Am Dienstag stürzte ein 59-Jähriger in Hohentauern von einer Leiter und über eine Böschung. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Mann wurde durch das Rote Kreuz erstversorgt (Sujetbild) © Gernot Eder

Am Dienstagvormittag führte ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld bei einem Neubau in Hohentauern (Murtal) Arbeiten durch. Auf einer Holzleiter stehend wollte der Mann in rund 2,8 Metern Höhe ein Schalungsbrett anschrauben, dabei dürfte er den Halt verloren haben.