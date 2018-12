Facebook

Mit 20. Dezember schließt Hofer die Umbauarbeiten in Zeltweg ab (Symbolbild) © Hofer

Umgebaut wurde in den vergangenen drei Monaten bei laufendem Betrieb die Hofer-Filiale in Zeltweg. Nun gehen die Arbeiten dem Ende zu, am 20. Dezember wird zur Wiedereröffnung mit diversen Spezialangeboten geladen.



Errichtet wurden 140 zusätzliche Quadratmeter: Die Filiale ist nun 930 Quadratemter groß und präsentiert sich in modernem Design. Das Unternehmen setzt außerdem auf Grünstrom und LED-Leuchten.



Zwei zusätzliche Arbeitsplätze wurden ebenfalls geschaffen, 18 Mitarbeiter und zwei Lehrlinge sind in Zeltweg beschäftigt.