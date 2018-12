Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vertreter des Vereins und der Gemeinde mit den geehrten Mitgliedern © Irene Perchthaler

Einen Obmannwechsel gab es beim Musikverein St. Marein. Die Mitglieder der Neumarkter Kapelle wählten Karl Riegler zu ihrem neuen Obmann, Gotthard Seidl legte nach 13 Jahren das Amt zurück. Die Wahl fand im Rahmen der Weihnachts- und Jahresabschlussfeier statt, bei der auch zahlreiche Mitglieder geehrt wurden.



Verliehen wurden vom steirischen Blasmusikverband Ehrenzeichen, Ehrennadeln und Verdienstkreuze. Georg Matthias Dyba, Johann Wohlesser und Gotthard Seidl wurden zu neuen Ehrenmitgliedern beziehungsweise zum Ehrenobmann ernannt.



Umfassend waren die Tätigkeitsberichte. So erinnerte man etwa an das dreitägige Jubiläumsfest im Juli. Viele freiwillig geleistete Arbeitsstunden wurden zum Wohle des Vereines erbracht. Dank erging an die Gemeinde, an Sponsoren sowie die unterstützende Bevölkerung. Der Bau und Bezug des neuen Musik-Probelokales zählen ebenfalls zu den Höhepunkten. Natürlich wurde auch viel geprobt. Geführt wird der 68 Mitglieder starke Klangkörper von Kapellmeister Werner Kainz.



Die Musiker treten nicht nur gemeinsam auf: Vereinsinterne Kleingruppen bestreiten das gesamte Jahr sowohl weltliche wie auch zahlreiche kirchliche Einsätze.