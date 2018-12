Facebook

Gemeindepolitiker sagen: Der viele Schwerverkehr, der über das Gaberl rollt, zerrt an den Nerven der Anrainer © Rainer Brinskelle

Von „ziemlich viel Unmut in der Bevölkerung“ sprechen die beiden Maria Lankowitzer Gemeinderäte Gerhard Feier (ÖVP) und Franz Wede (Freie Liste ML neu). Der Grund: Motorräder und Lastwagen, die auf der B 77 über das Gaberl rauschen, sind für die Bewohner des Ortsteiles Salla (Bezirk Voitsberg) zu laut und zu schnell unterwegs. Binnen fünf Stunden hat Feier an einem Tag 127 Lkw gezählt, die das Dorf durchquerten. Und während die Saison der Biker erst wieder im Frühjahr startet, rollt der Schwerverkehr ganzjährig.



Das spüren auch die Anrainer auf der gegenüberliegenden Seite in Weißkirchen (Bezirk Murtal). „Die Einwohner beschweren sich bei uns nicht über Motorräder, sondern, dass die Ortsdurchfahrt zu eng für Lkw ist. Wir wollen keine Mautflüchtlinge“, erklärt Bürgermeister Ewald Peer (ÖVP). Vor Kurzem, schildert er, blieb auf der schneebedeckten Gaberl Straße erneut ein schlecht ausgerüsteter Lkw hängen. „Und unsere Freiwilligen mussten wieder ausrücken.“



Seit 2004 gibt es Bestrebungen der Gemeinden, bei den Bezirkshauptmannschaften eine Beschränkung für Ziel- und Quellverkehr zu erwirken – erfolglos. „Das ist immer wieder im Sande verlaufen“, sagt Ewald Peer. Nach einem kürzlich geführten Gespräch möchten Peer und Feier im kommenden Jahr gemeinsame Aktionen in diese Richtung starten. Feier: „Nichts zu machen, ist keine Option. Sonst verlieren wir die Bürger.“



Beschwerden von Anrainern liegen bei der Bezirkshauptmannschaft Murtal keine vor, heißt es aus dem Sicherheitsreferat. Nicht so bei der Voitsberger BH. Verena Peer, die das Sicherheitsreferat leitet, bestätigt, dass es Beschwerden aus Salla gibt. „Ich verstehe die Anrainer, in dem Kessel wirkt alles extrem laut“, erklärt sie. Ein Ermittlungsverfahren ist aufgrund der Beschwerden anhängig: Unfälle auf der Strecke werden nun ausgewertet, ein Sachverständiger, den das Land bestellt, erstellt ein Gutachten. „Demnächst wird es eine Besprechung mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit, dem Land und der Polizei geben. Es geht um Lärmschutz“, erklärt Peer. Feier und Wede betonen zudem, dass die Bezirkshauptmannschaft zugesagt habe, „dass es im Frühjahr verstärkt Kontrollen wegen der Geschwindigkeit geben wird.“



Grundsätzlich liegt der Anteil am Schwerverkehr, der über das Gaberl rollt, bei sechs Prozent – für eine Landesstraße ein geringer Prozentsatz. Verena Peer: „Messungen zählen insgesamt 900 Fahrzeuge pro Tag auf der Passhöhe.“ Ein stationäres Radar in Salla aufzustellen, ist übrigens keine Option. „Das wurde geprüft“, erklärt Peer, „aber es gibt zu wenig Frequenz und zu wenige dokumentierte Unfälle“.



Maria Lankowitz’ Ortschef Kurt Riemer (SPÖ) ist sich der Problematik bewusst: „Die B 77 ist die Verbindungsstraße in die Obersteiermark, als Gemeinde haben wir nicht viel zu reden. Aber wir werden alles zur Verbesserung versuchen.“

