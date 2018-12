Facebook

Neue Leinwand und neue Technik im Sitzungssaal © Michaela Egger

"Frohe Weihnachten“ steht auf der neuen Leinwand im Sitzungssaal des Judenburger Rathauses in großen Lettern geschrieben. Friedlich verläuft auch die letzte Sitzung des Gemeinderats in diesem Jahr, die mit Berichten des Bürgermeisters startet. Hannes Dolleschall (SPÖ) spricht etwa die 900.000 Euro an, die die Landesregierung für den Haushaltsausgleich (Teilabdeckung 2017) zur Verfügung gestellt hat.



Apropos Haushalt: Den Voranschlag 2019 präsentiert Finanzstadtrat Christian Füller (SPÖ): Im Ordentlichen Haushalt sind Einnahmen von rund 29,7 Millionen Euro und Ausgaben von 30,6 Millionen Euro vorgesehen. Mit dem Sollabgang aus dem Vorjahr ergibt sich ein Abgang von rund 2,3 Millionen Euro.



Der Außerordentliche Haushalt ist mit Einnahmen und Ausgaben von rund 2,8 Millionen Euro ausgeglichen budgetiert. Füller: „Es ist kein Spaß, bei vielen Projekten immer Nein zu sagen. Wir sind aber nicht so schlecht unterwegs.“



Die Grünen stimmen dem Antrag nicht zu. Siegfried Reiter von den Grünen verkündet bei der Sitzung außerdem, dass er aus persönlichen Gründen sein Mandat zurücklegen wird.



Seine Kollegin Verena Sailer erkundet die Position der Stadtgemeinde zur geplanten Verhüttungsanlage von Minex in Zeltweg: „Die Asbestbelastung würde auch uns betreffen!“ Bürgermeister Dolleschall findet es schade, dass Diskussionen rund um das Thema nicht auf sachlicher Ebene stattfinden. Und: „Auch ich bin stark daran interessiert, dass meine Enkel und Kinder in einer gesunden Gegend leben.“



Einstimmig angenommen werden die Subventionen für das Stadtmarketing: 351.000 Euro werden für den laufenden Betrieb 2019 zur Verfügung gestellt. Für den mit neuer Technik ausgestatteten Sternenturm gibt es 50.000 Euro.

