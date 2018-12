Facebook

In Murau werden die Schulen saniert © Sarah Ruckhofer

Ohne Gegenstimmen wurde im Gemeinderat Murau am Mittwoch der Grundsatzbeschluss zur Sanierung der Murauer Schulgebäude gefasst. Derzeit gibt es in der Gemeinde zwei Neue Mittelschulen, beide sollen zusammengeführt werden, und zwar in jenem Schulgebäude nahe des Hallenbades.

