Betriebsansiedelung"Planlicht" bringt 30 neue Arbeitsplätze nach Murau

Tiroler Familienunternehmen siedelt sich in Murau an und investiert in einem ersten Schritt zehn Millionen. Politik jubelt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Manuela Khom, Gerald und Felicitas Kohler, Martin Moser und Thomas Kalcher © Sarah Ruckhofer

Die Freude ist riesig bei Muraus Bürgermeister Thomas Kalcher und Landtagsabgeordneter Manuela Khom: Seit Monaten bereiten die beiden hinter den Kulissen eine bedeutende Betriebsansiedelung in Murau vor, nun ist endlich alles in trockenen Tüchern. Das Tiroler Traditionsunternehmen „Planlicht“ startet seine Tiefenfertigung in Murau und siedelt sich in Kürze auf einem rund 40.000 Quadratmeter großen Grundstück im Osten von Murau an. In einem ersten Schritt investieren die Eigentümer Felicitas und Gerald Kohler rund zehn Millionen Euro, 30 Mitarbeiter sollen in der ersten Ausbaustufe einen Job finden. „Es werden sehr vielfältige Jobs sein, vom Schlosser und Oberflächentechniker bis zum Monteur“, so Gerald Kohler.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.