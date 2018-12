Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christbaum-Bauer Karl Sackl (3. von links) mit den Teilnehmern des Projektes © Sarah Ruckhofer

Die Fragen prasseln im Minutentakt auf Christbaum-Bauer Karl Sackl ein: Welche Schädlinge bedrohen die Kultur? Wie wird gedüngt, und wie viele Christbäume wachsen hier in der Plantage? Schüler der land- und forstwirtschaftlichen Fachschule in Kobenz sowie des Gymnasiums Judenburg sind im Christbaumwald in St. Peter ob Judenburg zu Gast. Gemeinsam mit dem Waldverband beschäftigen sie sich im laufenden Schuljahr mit heimischen Hölzern, dem Wald und seinen Wirkungen auf Wirtschaft und Gesundheit.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.