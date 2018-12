Bis Ende März soll klar sein, welche Flugstaffeln nächstes Jahr in Zeltweg dabei sind. Die Kosten von 3,6 Millionen Euro für die Airpower19 im September teilen sich Bundesheer, Land und Red Bull.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Raimund Riedmann, Hermann Schützenhöfer, Mario Kunasek und Michael Schickhofer vor einem Black Hawk © Juergen Fuchs

Zum achten Mal wird nächstes Jahr die große Luftfahrtschau des Bundesheeres unter der Marke Airpower stattfinden. Die Airpower19 geht am 6. und 7. September auf und über dem Gelände des Fliegerhorstes Hinterstoisser in Zeltweg über die Bühne. Wieder wird der Eintritt an beiden Veranstaltungstagen frei sein.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.