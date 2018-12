Facebook

Max Gschaider, Felix Wieshuber und Dominik Pojer zogen nach Wien, um den „Vienna Reality Playground“ zu eröffnen © KK

Virtuelle Realität. In immer mehr Bereichen – von der Raumplanung bis zum simulierten Umgang mit Maschinen – spielt sie eine wichtige Rolle. Auch die Zukunft im Spielzimmer, sei es für Kinder oder Erwachsene, ist virtuell. Darauf setzen Dominik Pojer, Max Gschaider und Felix Wieshuber, die in jungen Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit wagten. Die drei Murtaler haben Anfang Dezember ein öffentliches „Spielzimmer“ in der Bundeshauptstadt eröffnet, den „Vienna Reality Playground“.



Eine Entscheidung, auf die sich die drei 22-Jährigen lange vorbereitet haben. „Die Idee einer Spielhalle entstand schon vor rund eineinhalb Jahren“, so Felix Wieshuber, gelernter Karosseriebautechniker. Daraus geworden ist ein modernes Studio, in dem man der virtuellen Realität auf unterschiedlichen Ebenen begegnen kann. „Wir waren im Vorfeld in Deutschland unterwegs und haben uns angeschaut, was dort angeboten wird“, so Felix Wieshuber. Das Konzept der drei Freunde, Dominik und Max erlernten den Beruf des Maschinenbautechnikers, sei in Österreich noch einzigartig.



Geboten werden auf 300 Quadratmetern zwei Sitze, auf denen man unter anderem Formel 1 oder Achterbahn fahren kann. Ego Shooter, Horrorspiele oder Schwertkämpfe können außerdem mit einem Virtualizer gespielt werden, der Körperbewegungen direkt in die Spiele überträgt. Zur Verfügung stehen zudem vier je zehn Quadratmeter große Räume: Dort wird durch sogenanntes „360 Grad Tracking“ die Bewegung des Publikums in Echtzeit in die virtuelle Welt übertragen. Nicht nur Spiele sind hier möglich, sondern zum Beispiel auch Spaziergänge durch Städte. In der großen Stadt leben nun auch Dominik, Max und Felix. „Man muss im Leben etwas ausprobieren“, ist Felix Wieshuber überzeugt.



Informationen und Details über den „Vienna Reality Playground“ gibt es auf Facebook.

