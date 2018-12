Facebook

300.000 Besucher kamen zuletzt 2016 zur Airpower nach Zeltweg © Jürgen Fuchs

Dass die nächste Auflage der großen Flugschau des Bundesheeres in Zeltweg am 6. und 7. September 2019 stattfinden wird, darüber haben wir bereits im Juli berichtet. Inzwischen wurden die Verträge mit den langjährigen Partnern Land Steiermark und Red Bull unterzeichnet, externe Aufträge ausgeschrieben und die Planungen konkretisiert. Heute um 11 Uhr werden die Details zur Airpower19 in einer Pressekonferenz am Flughafen Graz vorgestellt, damit hebt die Großveranstaltung auch offiziell ab.