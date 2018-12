Facebook

Kleine Harfenspielerinnen üben für ihren großen Auftritt © (c) Martina Brunner

Schauen, hören, zupfen. Der Advent will uns sachte auf Weihnachten einstimmen. Zupfend? Nein, nicht an den Fuseln des Wollpullovers, aber an den Saiten der Harfe. Sie hat Hauptsaison. Warum eigentlich, fragt sich Daniela Karner aus Oberzeiring. Daniela Karner, studierte Harfenistin, Pädagogin in Fohnsdorf und Murau. „Harfenmusik beruhigt. Eine Harfe ist selten aggressiv.“ Welch spannendes Zusammenspiel: Während viele Konsumverrückte sich mit Packerltreibjagd und Punschstandmarathon stressen, erlebt die viel gefragte Harfe positiven Stress. Besonders in Farrach. Wir sitzen im ehemaligen Getreidespeicher des Renaissanceschlosses, dort versüßt Karner seit Jahren mit ihren kleinen Schülerinnen im Zuge des „Farracher Advent“ den Gästen ihren Beutezug durch Kunsthandwerk und Kulinarik. Engeln, Kugeln, Filz und Glas. Gebrannte Mandeln, Nugatkonfekt.Unbewusst

