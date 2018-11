Warm anziehen!Wo man durchatmen und den Tank auffüllen kann

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Glatteis muss man beim Eisfischen, am Foto ist Margit Berger in Aktion zu sehen, nicht befürchten. Der Weberteich ist meistens schneebedeckt © Alpine Freizeitgestaltung

"Warm!“, lacht Margit Berger auf die Frage, wie man sich beim Eisfischen anziehen sollte. Und wird danach gleich konkreter: „Aufgrund der Kälte von unten sind sehr gute Schuhe wichtig. Und natürlich braucht es eine entsprechende Kopfbedeckung.“ Zwischen Kopf und Füßen empfiehlt es sich ebenfalls in warme Winterkleidung zu schlüpfen, bevor es auf das Eis geht.



Zumal Eisfischen auch keine Tätigkeit ist, bei der man sich allzu viel bewegt. Fischen eben, nur im Winter. Genau diese Ruhe und Stille inmitten der Natur macht für Berger die Faszination Eisfischen aus. „Viele Leute sind heutzutage gestresst. Beim Eisfischen können sie einmal durchatmen und den Tank auffüllen.“



Gefüllt wird aber auch der Magen. Denn die von Berger und ihrem Partner Matti Pripfl betriebene Firma „Alpine Freizeitgestaltung und Eventmanagement“ bietet nicht nur Eisfischen, nach getanem Werk wird gespeist. Der Forellenfang wird noch am Eis ausgenommen, mariniert und am offenen Feuer zubereitet. Und sollte kein Fisch am Haken landen? „Im Normalfall klappt es immer. Wir sorgen aber vor und nehmen sicherheitshalber welchen mit“, so Berger.



Um die 40 Zentimeter ist die Eisdecke beim Fischen im Winter dick. Lange haben Berger und Pripfl nach dem passenden Gewässer gesucht, fündig wurde das Paar in Hohentauern. Dort gibt es den Weberteich, der laut Berger hervorragend zum Eisfischen taugt. „Matti war sechs Monate in Kanada und Alaska. Dort ist er mit Eisfischen und Iglubauen in Kontakt gekommen“, erzählt die 50-Jährige.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.