Die 13-jährige Elisa-Maria Gigerl ist ein sportliches Multitalent. Allein in diesem Jahr holte sie 31 Siege © KK

Sie zählt in mehreren Disziplinen zu den großen Zukunftshoffnungen der rot-weiß-roten Sportwelt. Die Rede ist von Elisa-Maria Gigerl (Topsport Kolland Juniorteam), die nicht zuletzt durch ihre multisportive Ausbildung in vielen Sportarten erfolgreich ist. Gefördert wird sie seit frühester Kindheit von ihrem Papa Markus Schöttl.



Sei es mit der Luftpistole im Laufschritt, im Triathle (Laufen, Schwimmen, Schießen) oder Biathle, die 13-Jährige ist immer eine Erfolgsbank: „In insgesamt 37 Rennen konnte ich heuer 31 Siege feiern und weitere drei Podestplätze erreichen.“ Ein Höhepunkt war für sie auch die Mixed-Staffel-Bronzemedaille bei der Triathle-EM im deutschen Weiden.



„Durch die tolle Trainingsarbeit bei meinem Stammverein Kolland Topsport Gaal sowie im Nationalkader, beim Schwimmverein Atus Judenburg und im NAZ Eisenerz konnte ich alle meine sportlichen Ziele erreichen.”



Österreichische Meistertitel mit der Luftpistole, im Triathle und Biathle sowie im Laserrun scheinen in der langen Erfolgsliste an vorderster Front auf. Außerdem hat das vielseitige Sporttalent auch bei den prestigeträchtigen Marathonveranstaltungen in Wien und Graz die Nachwuchsläufe in seiner Alterskategorie in souveräner Manier gewonnen.



„Unsere Tochter ist in jeder Hinsicht eine bewundernswerte junge Dame. Ihr hilft der Sport über die für uns derzeit so schwere Zeit aufgrund der Krebskrankheit ihrer Mama hinweg. Die Erfolge unseres tollen Mädchens geben ihrer Mutter für die laufenden Chemotherapien zusätzlich viel Kraft“, erzählt Elisas stolzer Vater.



Dementsprechend hat sich das Pölstaler Sporttalent auch riesig gefreut, dass seine Mama vor Kurzem bei den Feierlichkeiten des Steirischen Leichtathletikverbandes anlässlich der Ehrung zur steirischen U 14-Nachwuchssportlerin des Jahres persönlich anwesend war. Diese Ehrung ist natürlich ein weiterer Ansporn für den Karriereverlauf der jungen Sportlerin.



Bereits beim Auftakt der Crosslaufsaison 2018/2019 ist Elisa-Maria in Eisenerz mit dem nächsten Sieg in die Wintersaison gestartet.

Eisenerz spielt für sie im weiteren Karriereverlauf generell eine wichtige Rolle: „Ich bin heuer von der NMS Pöls in die NMS Eisenerz gewechselt und absolviere die vierte Klasse-Nordisch. Der Grund ist mein nächstjähriger Wechsel ins Nordische Ausbildungszentrum Eisenerz mit Schwerpunkt Biathlon.“



Darauf freuen sich schon die beiden Biathlon-Bereichsleiter im Eisenerzer NAZ, Christoph Götzenbrugger und Dominik Haffelner, sind die beiden doch waschechte Murtaler. Im kommenden Winter gilt es daher bei ausgesuchten Rennen auch im Biathlon Fuß zu fassen und Talent am Schießstand sowie auf der Loipe zu zeigen.



„Mein Traum wäre es einmal für Österreich bei Olympischen Spielen anzutreten und einen Podestplatz zu holen. Mein wichtigstes Ziel ist es aber neben dem Sport auch im NAZ Eisenerz eine Lehre als Industriekauffrau mit Matura erfolgreich abzuschließen.“



Das sympathische und ehrgeizige Mädchen ist jedenfalls ein Beispiel, wie man ein Talent durch Multisport sowie einem perfekten Trainingsplan ohne Stress und Druck kontinuierlich in Richtung Spitzensport bewegt.