Eröffnung gefeiert wurde am 28. November © Peter Melbinger

Einer der Hauptstandorte der Landforst ist in Knittelfeld. Schon vor einigen Jahren wollte das Unternehmen den Standort ausbauen, dies war aus Widmungsgründen aber nicht möglich (wir berichteten).



Schließlich gab es doch noch grünes Licht, im Vorjahr startete man mit dem Ausbau des Geschäftsbereiches Baustoffe und heuer mit dem Neubau des Spar-Marktes. Es ist ein Supermarkt mit geändertem Ladenkonzept – und so steht in Knittelfeld nun der erste Spar 2.0 der Region.



Schwerpunkte sind Feinkost und Frischebereich, die in Bedienung angeboten werden. In Zusammenarbeit mit der „Bauernhof Franchise GmbH“ gibt es in dem seit gestern geöffneten Supermarkt auch einen Genussladen als „Shop in Shop“. In dem Laden bieten Direktvermarkter aus der Region ihre Produkte an.



Entstanden ist auf Kundenwunsch hin auch ein neues Café. Evelyn Steffl betreibt das Casafino, in dem man in gemütlichem Rahmen ab sofort Kaffee, Kuchen und mehr konsumieren kann.



Der heurige Ausbau ging in den vergangenen sieben Monaten über die Bühne, vor allem heimische Unternehmen kamen bei der Umsetzung zum Zuge. Damit ist die Erweiterung aber nicht beendet. Über den Winter wird der gesamte Bau- und Gartenmarkt erneuert und ein Gewächshaus errichtet. Im März will man, sofern das Wetter mitspielt, den gesamten Standort neu eröffnen.