Steirer-Wetter Minus zwölf Grad: In Mariazell war's schön zapfig

Im Mariazeller Land sind auch heute zweistellige Minusgrade möglich, auch sonst bleibt es recht frisch mit Nachmittags-Temperaturen in den Niederungen zwischen -2 und +2 Grad.

Diesen "Winterzauber im Kleinsölktal" hielt Leserreporter Johann Pircher fest © LR Pircher

Eiskratzen war gestern in Seckau angesagt: Mit minus 9,7 Grad war der obersteirische Ort gestern Früh der Kältepol des Landes. Für heute Donnerstag schrieb Mariazell an - mit minus 12 Grad. Bad Mitterndorf vermeldete laut Zamg minus 11, Aigen minus 10 Grad. In Graz gab es hochnebelbedingt Temperaturen um null Grad, Hartberg erreichte minus 6 Grad.

Hochdruckeinfluss bestimmt am Donnerstag das Wetter in der Steiermark. Deshalb scheint tagsüber auch häufig und sogar für längere Zeit die Sonne. Nur ein paar Nebelbänke zu Tagesbeginn sowie einige durchziehende Wolkenfelder vor allem in höheren Luftschichten dürften die Sonne hin und wieder stören oder auch nur schwächen.

"Der Donnerstag bringt somit sehr freundliches Wetter und man kann den Tag auch für längere Unternehmungen in der Natur nützen", bemerkt der Meteorologe Reinhard Prugger. Es ist jedoch auch schon recht kalt und besonders über Schnee in der Obersteiermark auch recht frostig.

Tagsüber bleibt es recht frisch mit Temperaturen am Nachmittag in den Niederungen zumeist zwischen -2 und +2 Grad.