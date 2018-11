Gemeinsam mit Sponsoren führt das Militärkommando Steiermark auch in diesem Jahr wieder die Weihnachtsaktion "Soldaten und Kinder backen Hilfe" durch. Im Fliegerhorst Zeltweg waren die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Maßweg am Backen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Soldaten und Kinder backen Hilfe 2018 © Bundesheer/Buchegger

Rote Wangen, Mehl auf Nase und Händen und dazwischen vom noch nicht gebackenen Teig naschen. Die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Maßweg in Zeltweg haben sichtlich Spaß an ihrem Tun im Fliegerhorst Zeltweg.

Für die Hilfsaktion "Soldaten und Kinder backen Hilfe" hat sich das Militärkommando Steiermark auch in diesem Jahr wieder dem Weihnachtskeksebacken verschrieben. Soldaten und Volksschüler stellen sich dabei für "Licht ins Dunkel" in den Dienst der guten Sache.

"Im heurigen Jahr kommen die Spenden, die wir mit dem Kekseverkauf erreichen, der ,Cystischen Fibrose Hilfe Österreich', einem gemeinnützig tätigen Selbsthilfeverein, zugute", erzählt Vizeleutnant Karlheinz Buchegger, der die Aktion seit Jahren betreut.

Glücklich zeigt sich Buchegger auch darüber, dass alle Sponsoren, die mit Sach- und Geldspenden dabei sind, wieder an Bord der Aktion sind. "Wir haben nur einen neuen Eiersponsor gebraucht, weil es Toni's Freilandeier ja nicht mehr gibt. Die Amering GmbH aus Vorchdorf, die 80 Bauern übernommen hat, ist sofort eingesprungen. Dafür sind wir dankbar", so Buchegger. Mit dabei ist heuer aber auch wieder die Uitz-Mühle aus Knittelfeld, die das Mehl sponsert.

Verkauft werden die in Zeltweg gebackenen Kekse übrigens am Freitag, dem 7. Dezember, von 9 bis 12 Uhr in der Arena Fohnsdorf.

Soldaten und Kinder backen Hilfe: Fliegerhorst als Weihnachtsbäckerei Im Fliegerhorst Zeltweg zauberten Kinder und Soldaten Weihnachtskekse, die zugunsten der Aktion "Licht ins Dunkel" verkauft werden Bundesheer/Buchegger Klicken Sie sich durch weitere Bilder! Bundesheer/Buchegger Bundesheer/Buchegger Bundesheer/Buchegger Bundesheer/Buchegger Bundesheer/Buchegger Bundesheer/Buchegger Bundesheer/Buchegger Bundesheer/Buchegger Bundesheer/Buchegger 1/10

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.