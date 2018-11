Facebook

Harriett aus Zeltweg hat uns im Vorjahr diese schöne Zeichnung geschickt © KK

Auch in diesem Jahr wollen wir in unserer Printausgabe einen besonderen Adventkalender mit weihnachtlichen Zeichnungen von Kindern aus den Bezirken Murtal und Murau abdrucken. Also liebe Kinder: Bitte schickt uns eure Bilder samt Porträtfoto (und Name, Alter und Wohnort) an judred@kleinezeitung.at.

Oder per Post an: Kleine Zeitung Judenburg, Herrengasse 8, 8750 Judenburg. Gerne könnt ihr mit eurer Zeichnung auch im Büro vorbeikommen. Wir freuen uns auf eure Werke!