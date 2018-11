Facebook

Messer als Tatwaffe (Sujetbild) © Jürgen Fuchs

In einer Arbeiterunterkunft in Spielberg eskalierte am Dienstagabend ein Streit. Die Kontrahenten waren einerseits drei Männer aus Bosnien-Herzegowina (25, 27 und 36 Jahre) und auf der anderen Seite ein 44 Jahre alter Kroate. Dieser zog laut Polizei plötzlich ein Messer und stach damit dem 27-Jährigen in den linken Bereich der Brust.