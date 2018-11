Facebook

Kindergärten und Volksschule ziehen an einem Strang © Peter Haselmann

Der Übergang vom Kindergarten in die Volksschule ist nicht immer leicht: In Murau setzen Volksschule und Kindergärten auf Transitionsarbeit, seit Jahren werden gemeinsame Aktionen durchgeführt. „Es wird darauf abgezielt, dass die zukünftigen Schulanfänger schon vor dem Schulstart Zeit in der Volksschule verbringen und so das Umfeld kennenlernen“, so Schulleiter Klaus Brunner.



Geboten werden unter anderem Vorlesetage, Wandertage und Kreativworkshops. Tradition hat das Schuleinschreibfest, bei dem die Schulanfänger ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können.

In Murau setzt man auf Kooperation auf Augenhöhe. Eltern, Pädagogen, Erzieher und Lehrer sind in die Transitionsarbeit eingebunden.



Durch die gute Zusammenarbeit soll dem Nachwuchs der Grundstein für einen sicheren Übergang in das erste Schuljahr gelegt werden. Eingebunden in die Transitionsarbeit ist auch die heimische Bildungseinrichtung Ideum.



In den kommenden Semesterferien werden zwei Lehrerinnen der Volksschule mit den Kindergartenpädagoginnen aus Murau, Stolzalpe und Egidi an einer Bildungsfahrt nach Deutschland teilnehmen: Dort wird natürlich ebenfalls die Zusammenarbeit von Grundschulen und Kindergärten thematisiert.