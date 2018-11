Facebook

Zeltwegs Vizebürgermeister Helmut Ranzmaier © Michaela Egger

Mögliche Asbestgefahr durch das geplante Verhüttungswerk von Minex in Zeltweg? Immer mehr Menschen in der Region setzen sich mit dieser Frage auseinander (wir berichteten). Bürger sorgen sich um ihre Gesundheit und fordern Aufklärung.



Nun meldet sich auch die ÖVP Zeltweg zu Wort. „Gemeinderat Gerald Seifter und ich waren bei der Umweltanwältin Ute Pöllinger, um uns über das Projekt zu informieren“, so Vizebürgermeister Helmut Ranzmaier.



Auch nach diesem Gespräch ist man überzeugt, dass die Sorge unbegründet ist. Eine höhere Gefahr bestehe dort, wo das Gestein abgebaut wird. Verarbeitet werden soll in Zeltweg Gestein aus den Steinbrüchen Preg und St. Stefan. Bei der Weiterverarbeitung, also im geplanten Werk, sei laut ÖVP aufgrund der Filteranlagen keine Gefahr zu erwarten.



Die Zeltweger Vertreter der Partei zeigen sich davon überzeugt, dass alle „sicherheitstechnischen Maßnahmen“ eingehalten werden. Genaue Ansichten zum Thema will man auch in der neuen Parteizeitung kundtun.

