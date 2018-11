Facebook

Präsentation des zweiten Krampus- und Perchten-Spektakel in Knittelfeld © Michaela Egger

Die Veranstaltung war so erfolgreich, das muss wiederholt werden.“ Das dachten sich die Organisatoren des Krampus- und Perchtenlaufes, der im Vorjahr zum ersten Mal in Knittelfeld über die Bühne gegangen ist. Am Sonntag, 9. Dezember 2018, laden die Kalvarienberg-Teifl Knittelfeld in Zusammenarbeit mit Tourismusverband und Stadtgemeinde erneut zu einem Spektakel, bei dem gruselige zottelige Gesellen im Mittelpunkt stehen werden. „Wir erwarten 36 Gruppen mit rund 650 Krampussen und Perchten“, so Manuel Leitner, Obmann der Kalvarienberg-Teifl. Die Gruppen reisen aus Niederösterreich, Oberösterreich, Kärnten und der Steiermark an.



„Im Vorjahr waren 30 Gruppen dabei, wir hatten mehr als 5000 Zuseher“, so Rene Liebminger, Vorsitzender des Tourismusverbands Knittelfeld. Entsprechend erwartet man auch bei der Neuauflage mit einem Besucheransturm. Keinen Einfluss hat man freilich auf das Wetter, das im Vorjahr „beinahe kitschig“ gewesen ist, wie sich Bürgermeister Gerald Schmid erinnert. Begleitet von dicken Schneeflocken zogen die Krampusse und Perchten durch die Stadt.

