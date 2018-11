Spielberg"Ganz Österreich singt" am 29. November

Facebook

Vier Klassen der Volksschule Maßweg singen Adventlieder © KK

Gesungen wird am 29. November in den österreichischen Musikvolksschulen. An diesem Tag werden rund 8500 Kinder ab 10 Uhr auf die besinnliche Weihnachtszeit einstimmen und an das 30-jährige Bestehen der Musikvolksschulen erinnern.



Einen musikalischen Schwerpunkt hat seit drei Jahrzehnten auch die Volksschule Maßweg in der Stadtgemeinde Spielberg. Sie nimmt mit vier Klassen ebenfalls an diesem Aktionstag unter dem Motto „Ganz Österreich singt“ teil. Gesungen werden Adventlieder.