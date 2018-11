Facebook

Seitens der Gemeinde bedankten sich Bürgermeister Ewald Peer und die Gemeinderäte Elfi Penz und Mario Leitner © KK

Abschied gefeiert wurde an der Neuen Mittelschule Weißkirchen. Direktor Wolfgang Köfl verabschiedete sich mit 30. September in den Ruhestand, sein Wirken an der Schule wurde nun im Rahmen der Veranstaltung gebührend gewürdigt.



Seine Erstanstellung an der damaligen Hauptschule erfolgte im Schuljahr 1978/79. Köfl unterrichtete Englisch und Geografie, vor zwölf Jahren folgte er Erich Gavanelli als Schulleiter nach.



Wolfgang Köfl war 15 Jahre Englisch-Koordinator im Bezirk, außerdem 35 Jahre Referent für das Jugendrotkreuz, davon 20 Jahre Bezirksleiter. Er organisierte mit großer Begeisterung stets die Wien-Wochen der Schule und führte über das Projekt Comenius die NMS Weißkirchen in viele europäische Länder.



Zudem gipfelte die Brieffreundschaft mit einem Pfarrer aus Tansania in der Errichtung von zwei Schulen in diesem Land. Für sein Wirken erhielt Köfl im Jahr 2008 das Bundesehrenzeichen der Republik Österreich.



Bei der Feier hielt sein Nachfolger Hans-Peter Tafner eine Laudatio. Bürgermeister Ewald Peer, Pflichtschulinspektor Roman Scheuerer und Elternvereins-Obmann Andreas Mayer würdigten Köfls Wirken ebenfalls in Ansprachen. Die Schüler boten unter anderem musikalische und akrobatische Einlagen.