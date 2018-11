Facebook

Als Quintett ziehen die Feuerwehrleute von Haus zu Haus: Pro Truppe sind ein Nikolaus, zwei Krampusse, ein Fahrer und ein Kassier im Einsatz © Stadtfeuerwehr

Vorweihnachtliche Stimmung verbreiten seit mittlerweile einem halben Jahrhundert die Mitglieder der Stadtfeuerwehr Knittelfeld. Seit 1968 rücken sie jedes Jahr zu besonderen Einsätzen aus: Verkleidet als Nikolaus und Krampus ziehen sie am 5. Dezember von Haus zu Haus und halten somit einen der ältesten Adventbräuche aufrecht. „In der Regel kommen ein Nikolaus und zwei Krampusse“, so Josef Eichberger von der Stadtfeuerwehr.



Heuer schlüpfen 24 Feuerwehrleute in die Rolle von acht Heiligen und 16 zotteligen Begleitern, unterstützt werden die Trios von je einem Fahrer und einem Kassier. Wobei nicht mehr als eine freiwillige Spende erbeten ist, die in die Ausrüstung der Einsatzorganisation fließt: „Niemand verdient an dieser Aktion etwas!“ Eichberger selbst wird sich zum rund zehnten Mal das Heiligenkostüm überziehen.



Auf die Nikolausgewänder geben die Florianijünger besonders acht: „Sie sind uralt. Es handelt sich um Messgewänder, die uns vonseiten der ehemaligen Kapuzinerkirche in Knittelfeld zur Verfügung gestellt wurden“, so Eichberger. Sollte die Aktion eines Tages nicht mehr durchgeführt werden, geht die Kleidung retour an die Kirche.



Doch davon kann keine Rede sein: „Wir rechnen heuer mit 80 bis 90 Bestellungen“, so Josef Eichberger, der sich wie viele Kinder auf diesen traditionellen Termin freut. Denn: „Es ist einfach berührend, wenn die Kinder ein Gedicht aufsagen oder auf einem Instrument ein Stück spielen.“

