Das erste Adventwochenende naht. In den kommenden Wochen wird wieder allerorts auf Weihnachten eingestimmt: ein Überblick.

Hütten am Judenburger Hauptplatz stehen bereits © Michaela Egger

Freuet euch, die Adventzeit kommt bald. Die Vorfreude auf die Vorweihnachtszeit ist bei vielen Menschen groß. Schon bevor die erste Kerze auf dem Adventkranz angezündet wird, eröffnen da und dort Weihnachtsmärkte.



Langsam passen sich auch die Temperaturen der nahenden stillsten Zeit des Jahres an. Stimmungsvolle Musik, Handwerkskunst, Punsch, Maroni, Vanillekipferl und Lebkuchen: Hier finden Sie eine Auswahl an Märkten und Veranstaltungen, die in den Bezirken Murtal und Murau aufs Frohe Fest einstimmen.

