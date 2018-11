Facebook

Diskutiert wurde im Gemeinderat unter anderem über die Vorgänge rund um die Stadtwerke © Sarah Ruckhofer

Zum vorletzten Mal in diesem Jahr tagte Donnerstagabend der Murauer Gemeinderat. Per Dringlichkeitsandrang hievte die SPÖ ein brisantes Thema auf die ansonsten eher unspektakuläre Tagesordnung: den möglichen Einkauf der Energie Steiermark bei den Murauer Stadtwerken (wir berichteten). „Wir fühlen uns nicht vollständig informiert, der Bürgermeister spielt ein Spielchen mit Informationen“, so der zweite Vizebürgermeister Siegfried Fritz (SP). Die Fraktion formulierte 15 Fragen an Bürgermeister Thomas Kalcher sowie Gemeinderat und Stadtwerke-Geschäftsführer Kurt Woitischek, beide ÖVP.

