Regionalstellenobmann Norbert Steinwidder (links) begrüßte bei der Eröffnungsfeier der neuen Regionalstellen (zu sehen im Hintergrund) zahlreiche Besucher © Alfred Taucher

Es ist vollbracht“, verkündete Norbert Steinwidder stolz anlässlich der Eröffnung der neuen Wirtschaftskammer-Regionalstelle Murtal in Judenburg. Die Einrichtung übersiedelte von der Herrengasse in die Burggasse: „Ich bedanke mich bei allen, die daran in irgendeiner Form mitgewirkt haben“, so der Regionalstellenobmann.



Zahlreiche Gäste wohnten den Feierlichkeiten bei, erfrischend erheiternd führte Clemens Maria Schreiner durch das Programm.



Errichtet wurde das Gebäude in Rekordzeit. Baustart war am 1. März: „35 Baustellenbesprechungen später können wir nun Eröffnung feiern“, so Generalplaner Bernd Hammer. Im Kellergeschoss dienen rund 60 Quadratmeter als Archiv und Lager, darüber liegen auf 600 Quadratmetern Büros, Seminarräume, Besprechungsräume und dergleichen.



Modern, hell und freundlich präsentieren sich die Räumlichkeiten. Bürgermeister Hannes Dolleschall freut sich, dass „die Wirtschaftskammer in Judenburg geblieben ist“. Und verwies auf die „starke Region mit starken Betrieben und starken Menschen“.



Glückwünsche kamen auch von Präsident Josef Herk, der von einem der schönsten Tage in seiner Funktionärskarriere sprach. Karl-Heinz Dernoscheg, Direktor der Wirtschaftskammer Steiermark, ging auf die drei strategischen Schwerpunkte der Regionalstelle ein: Interessensvertretung, Bildungszentrum und Serviceleistung. Das Haus sei ein Bekenntnis zur Region und zum Unternehmertum. In der Regionalstelle gibt es jährlich rund 8000 Serviceanfragen und 900 Gründerberatungen.



Stadtpfarrer Martin Trummler segnete die Räumlichkeiten, bevor Gastgeber und Gäste die Eröffnung gemütlich bei Speis und Trank ausklingen ließen.

