Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei Anruf Mord? Je nach Belieben. Bei Anruf Buch gilt jedenfalls für alle am Zustellservice Interessierten. Bibliothekarin Ines Eder (Bild) hat Lese- und Hörbedarf für jeden Geschmack auf Lager © Bettina Oberrainer

Bei Anruf Mord? Je nach Belieben, auf jeden Fall aber bei Anruf Buch. Geliefert werden von Herzschmerz bis Lach-und-Sach-Geschichten alle verfügbaren Schätze des Medienuniversums. Zeitschriften, Bücher, DVDs, Hörbücher: „BUCH mich!“, das Zustell-Projekt der Stadtbibliothek Judenburg für Menschen, die aus welchem Grund auch immer nicht mobil sind.



Als Kooperationspartner sitzt die Lebenshilfe der Region Judenburg am Steuer. Nun darf Bibliothekarin Ines Eder auf ihr ausgetüfteltes Projekt noch mehr stolz sein: „BUCH mich!“ erhielt am 13. November den von der Lebenshilfe Österreich und den Österreichischen Lotterien vergebenen Inklusionspreis Steiermark.



„Das soziale, würdevolle Projekt ist für mich wichtig, es ist gelebte, nicht geredete Inklusion“, beschreibt Eder die mit kleinem Geldbeutel realisierte Initiative. Ihr geht es zudem um die Würde der belieferten Menschen. Um die Senioren, eventuell Beeinträchtigten, die sich leidenschaftlich seitenweise austoben, sich geistig mit Agatha Christie und Martin Suter fit halten.



Scham und Behinderung müssen aber nicht Grund für eine Inanspruchnahme sein. Vielleicht sind es Mama oder Papa, die nicht von ihren Kleinen weg können, oder der von einem Infekt gepiesackte Büchernarr. Die Stadtbibliothek Judenburg, stets am Puls der Zeit mit ihren Titeln. Und nun mit einem einzigartigen Projekt nicht preisverdächtig, sondern preisgekrönt.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.