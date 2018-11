Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Einbrecher schlugen in den Abendstunden zu © Penz

Dämmerungseinbrecher waren in den Abenstunden des 10. November in Feistritz im Bezirk Murtal unterwegs. Laut Polizei drangen sie in gleich drei Einfamilienhäuser ein. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und erbeuteten Schmuck und Bargeld. Die Schadenshöhe ist laut Polizei nicht bekannt.