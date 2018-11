Der kleine Bezirk verzeichnet den höchsten Rückgang an Arbeitslosen in der Steiermark. Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,5 Prozent.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Arbeitsmarkt liefert weiterhin erfreuliche Daten © APA/Schlager

Ein exakt definierter Wert ist zwar nicht zu finden, aber als Richtschnur gilt: Bis zu einer Arbeitslosenquote von maximal vier Prozent wird von Vollbeschäftigung gesprochen. Demgemäß darf sich Murau mit diesem Prädikat schmücken, denn die aktuelle Quote liegt bei 3,5 Prozent. „Wir haben weiterhin eine sehr gute Entwicklung am Arbeitsmarkt“, betont Harald Reiter, Geschäftsstellenleiter des AMS Murau, im druckfrischen Monatsbericht. Ende Oktober waren 474 Menschen arbeitslos gemeldet, gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres beträgt der Rückgang somit stolze 17,3 Prozent. Das sei das beste Ergebnis in allen steirischen Bezirken, wird betont. Auch die Zahl der offenen Stellen wächst, derzeit sind 146 gemeldet, die Steigerung beträgt – ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr – gut 41 Prozent. Die vier sofort verfügbaren Lehrstellensuchenden können unter 39 Ausbildungsplätzen wählen.

In den Arbeitsmarktbezirken Knittelfeld und Judenburg ist die Lage am Arbeitsmarkt ebenfalls erfreulich. In Judenburg beträgt der Rückgang bei den vorgemerkten Arbeitslosen über elf Prozent, Knittelfeld hinkt mit 2,1 etwas hinterher. Besonders für Frauen ist die Situation schwierig, noch schwieriger ist die Kombination Frau und keine österreichische Staatsbürgerschaft.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.