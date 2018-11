Facebook

Theresa Zotter gehört zu den besten Amateur-Golferinnen des Landes © KK

Der Millimeter, der den Unterschied ausmachen kann; die Präzision, die es für den perfekten Schlag braucht: Das macht für Theresa Zotter die Faszination am Golfsport aus, den sie seit 2009 ausübt. Nun blickt die 23-Jährige auf den Höhepunkt in ihrer Spielerlaufbahn zurück: Sie qualifizierte sich für die „World Amateur Golfers Championship“, die in diesem Jahr in Malaysia ausgetragen wurde.



„31 Nationen waren am Start. Es war ein großartiges Erlebnis, Österreich repräsentieren zu dürfen“, so die BWL-Studentin, deren Heimplatz der GC Murtal in Spielberg ist.



Kurz nachdem sie den zweiten Clubmeistertitel in der allgemeinen Klasse infolge geholt hatte, startete die zehntägige Reise. „Die Plätze waren unglaublich schön“, schwärmt die Judenburgerin, die mit einem Handicap von minus 4,1 und somit in der Klasse mit den besten Vertretern der teilnehmenden Nationen an den Start des viertägigen Turniers gegangen ist.



„Nach der Halbzeit habe ich geführt, doch dann kam der dritte Tag“, schmunzelt die junge Frau. Begleitet von Fernsehteams sei es auf dem engen, schwierigen Platz einfach nicht gelaufen: Nach zwei Runden mit 79 und 73 Schlägen folgte eine 86: „Da hat es mich einfach zerlegt, somit hatte ich natürlich keine Chance mehr auf den Sieg“. Versöhnlich der Abschluss mit 80 Schlägen.



Für die talentierte Sportlerin, auch ihre Eltern sind leidenschaftliche Golfer, war dies aber ein einmaliges Erlebnis: der Einzug mit Fahnen, Interviews, Teamdress, Kameras und dergleichen. „Ich hätte nie gedacht, dass ich es überhaupt ins Österreichfinale schaffe. Noch einmal zur World Championship zu kommen ist utopisch.“



Natürlich will sie es dennoch im kommenden Jahr versuchen: „Zumindest das Regionalfinale ist das Ziel“. 3700 Spieler absolvierten laut dem österreichischen Golfverband in dieser Saison rund 9300 Turnierstarts, um es ins Finale zu schaffen. Im Kärntner Nassfeld Golf wurde Ende September schließlich das Bundesfinale des „H&H Golf Race to Malaysia“ ausgetragen, mit dem man sich in Österreich fürs Weltfinale qualifizieren kann.



Auch Spieler mit höheren Handicaps können sich dafür qualifizieren, sie gehen allerdings in einer Gästewertung an den Start. Begleitet wurden die insgesamt sieben österreichischen Teilnehmer unter anderem von Teamtrainer Peter Knotz und Vertretern des österreichischen Golfverbands und des ORF.



„Es war auch spannend mit Golfern aus anderen Nationen zu spielen“, so Zotter, die schlussendlich den 13. Platz mit nach Hause genommen hat. In der Teamwertung – „wir hatten einen guten Zusammenhalt“ – erreichten die Österreicher Platz 11.



Die bevorstehende Wintersaison stimmt die leidenschaftliche Golferin etwas wehmütig, auch wenn sie die aktuellen Temperaturen genießt: „In Malaysia startet gerade die Regenzeit.“ Bei 33 Grad und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit sind die Spieler ordentlich ins Schwitzen gekommen: „Und es ist jeden Tag etwas schwüler geworden“.



Sie versucht auch im Winter am Ball zu bleiben, stellt sich selbst in der kalten Jahreszeit regelmäßig auf die Driving Range. „Außerdem stehen Skifahren, Tourengehen oder Snowboarden am Programm“, bevor es wieder beinahe täglich auf den Golfplatz geht.

Österreichische Vertreter in Malaysia Foto © KK

